En respuesta a los nuevos hábitos de compra de los consumidores en medio de la crisis del coronavirus donde suelen abastecerse de muchos productos por miedo al desabastecimiento, Costco anunció durante el fin de semana que implementaría limitaciones de venta en sus productos de carne de res, cerdo y aves de corral, reseñó FOX News.

“Costco ha implementado límites en ciertos artículos para ayudar a asegurar que más miembros puedan comprar la mercancía que desean y necesitan”, escribió la cadena de almacenes en su página de Actualizaciones y Respuesta al Coronavirus.

“Nuestros compradores y proveedores están trabajando arduamente para proporcionar productos esenciales y de alta demanda, así como los favoritos de todos los días”, indicó Costco.

Para los miembros, esto significa que solo podrán comprar tres productos de carne fresca de las selecciones de carne de res, cerdo o aves de corral de las tiendas cada día.

La más reciente política de Costco es solo una de varias implementadas en medio de la pandemia de COVID-19.

La compañía también ha limitado la cantidad de invitados que un miembro puede tener dentro de la tienda, y cambió su horario de apertura, sin embargo, Costco anunció el viernes que “la mayoría” de los almacenes regresarán a las horas normales de funcionamiento esta semana.

Por su parte, Costco no indicó su razonamiento específico para limitar la venta de carne específicamente, aunque los analistas de la industria y los expertos han estado advirtiendo sobre la posible escasez de suministro de carne en toda la cadena desde principios de abril.

Desde entonces, varias de las plantas procesadoras de carne más grandes del país, incluidas las operadas por Smithfield Foods y Tyson Foods, se han visto obligadas a cerrar sus plantas en respuesta a brotes de coronavirus o problemas de personal ocasionados por la crisis.

La semana pasada, la cadena anunció a través de un comunicado de prensa que los compradores y empleados deben usar una mascarilla o una cubierta facial que cubra su boca y nariz a partir de este lunes 4 de mayo.

El aviso de Costco establece que el requisito es una precaución adicional a las medidas generales de prevención de contagio.

