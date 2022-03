El mandatario ruso, ha estado luciendo su cara bastante hinchada y en las últimas imágenes se le observa demacrado. Por ello, los rumores no han parado de surgir y todo indica, que el mandatario ruso podría estar bastante delicado de salud; además, aseguran que las decisiones más polémicas en Rusia se debe a que “no está pensando con claridad”.

Algunas fuentes, han asegurado que Vladimir Putin se encuentra pasando por un proceso médico que le ha puesto la cara más redondeada, mientras que otras personas afirman que el presidente ruso se sometió a un tratamiento que terminó con una reacción totalmente negativa. Aunque, no se ha confirmado la versión de una aparente enfermedad sigue causando extrañeza los cuidados que maneja.

Algunas fuentes, aseguran que la decisión de invadir Ucrania surgió debido al mal momento que está pasando por un estado de trastorno mental complicado que hace que las personas duden de sus decisiones. Pero, su estado mental no es lo único preocupante sino que también se está manejando la versión de su estado de salud. Archivadas como: Vladimir Putin supuesta enfermedad

Las fotografías, muestran a Vladimir Putin sentado en medio de una mesa mientras está luciendo pálido y sin fuerzas, algo sumamente extraño y que no coincide con la imagen tan varonil que tiene el hombre más temido. Además, señalaron que no deseaba tener tanto contacto con los demás sujetos y que, les pide hacer una cuarentena marcada .

“Hemos advertido a Estados Unidos que proveer y enviar armas [a Ucrania], que han orquestado, desde varios países no es solo un movimiento peligroso, sino que también convierte a estos convoyes en legítimos objetivos”, anunció Sergéi Ryabkov en un comunicado que brindaron los medios nacionales y se convirtió en una clara amenaza hacia Estados Unidos.

Hablando el sábado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergéi Ryabkov, dijo que Moscú advirtió a Estados Unidos que consideraría las entregas de armas occidentales a Ucrania como objetivos, anunció The Associated Press. En las recientes declaraciones, el viceministro dejó en claro la postura de Rusia ante la ayuda que Estados Unidos ofreció a Ucrania.

Sergéi Ryabkov, también denunció las sanciones de Estados Unidos contra Moscú como un “intento sin precedentes de asestar un duro golpe a varios sectores de la economía rusa”, pero señaló que Moscú actuará de manera mesurada para evitar hacerse daño y que su economía caiga en picada, informó The Associated Press.

¿Sin intenciones por parte de Rusia?

Entre las declaraciones que ofreció este sábado, Ryabkov dijo que Rusia no tiene intención de expulsar a los medios de comunicación y a las empresas occidentales en un clima de creciente tensión y agregó que “no vamos a agravar la situación”, informó The Associated Press. Las declaraciones del viceministro han creado cierta tensión entre los funcionarios estadounidenses.

Aunque la amenaza está clara, la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad se han abstenido de ofrecer alguna declaración sobre los hechos que están circulando en Rusia y el exterior. Por el momento, se conoce que el Gobierno de Estados Unidos envió armamento hacia Ucrania y los aliados, en un posible intento de proteger los próximos ataques que esté orquestando Rusia.