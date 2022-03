“ Rusia no habría invadido Ucrania si Donald Trump estuviera en la Casa Blanca”, fueron las palabras de Donald Trump durante su discurso, en medio del mitin realizado la noche del sábado. La respuesta de Donald Trump, fue aceptada por la multitud quienes no dudaron en expresar su apoyo al republicano. Archivado como: Trump hablará Putin guerra

Trump hablará Putin guerra: ¿No hay manera de detener a Putin?

Además, informó que él no cree posible que alguien detenga a Vladimir Putin por lo que considera que la idea de que la guerra culmine no será posible, hasta que el mandatario ruso obtenga el poder de Ucrania. Trump, informó que no hay manera que Putin no ‘gane’ o deje en paz al país europeo y más, si hay países amenazando cada una de sus acciones.

“El presidente ruso, Vladimir Putin, no detendrá su asalto militar a Ucrania”, dijo Donald Trump en el discurso que brindó, el sábado por la noche en Florence, Carolina del Sur, y aseguró el medio de comunicación. El republicano, desde que inició el conflicto entre ambas naciones a testificado que si él hubiera estado al frente ‘Estados Unidos no se vería amenazada’ y sobre todo, no existiría una guerra. Archivado como: Trump hablará Putin guerra