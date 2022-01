La decisión sobre la sentencia de Rogel Aguilera Mederos figuró entre varias conmutaciones de condenas e indultos que Polis concedió con motivo del fin de año, de acuerdo con The Associated Press. El video que muestra lo que Aguilera Mederos supuestamente hizo instantes antes de chocar fue publicado por el Primer Distrito Judicial.

Sale otro video del terrible accidente

Según el medio local, otro video muestra cómo del camión conducido por Rogel Aguilera Mederos sale humo, situación de la que no se percató el camionero, de acuerdo con un testimonio dado a los investigadores. “Cómo voy a seguir conduciendo? O sea, no, no es, como, no es lógico”, dijo el hispano, según Denver7.

Además, el joven hispano confesó que su tráiler alcanzó una velocidad superior a las 85 millas por hora, algo que quedaría demostrado en el video obtenido por Denver7. Un informe de las autoridades señaló que fue imposible revisar el camión debido a los daños que sufrió en la colisión.