Después de que se anunciara la reducción en la sentencia de Aguilera, se dio a conocer el video del interrogatorio que las autoridades practicaron al camionero. En dicho interrogatorio, se dio a conocer que el cubano ya había estado conduciendo en Colorado y que no era la primera vez que estaba a cargo de un camión de carga pesada .

“En ese momento se da cuenta de que viene por la colina, comienza a aplicar los frenos y no funcionan”, dijo un oficial de policía no identificado de Lakewood que interpretó a Aguilera-Mederos, informó FOX31. Poco después, el conductor del camión quedó bajo las rejas debido al incidente en carretera que supuestamente había provocado.

En la entrevista, uno de los policías señaló que Aguilera iba manejando el camión y de repente, se dio cuenta que los frenos no estaban funcionando. El hombre, iba conduciendo en una colina cuando sucedió el percance y no sabía como reaccionar ante el peligro inminente que se estaba desarrollando en la autopista de Colorado.

Poco después, el intérprete de la policía le preguntó si era la primera vez que conducía un automóvil en Colorado, Aguilera-Mederos respondió que no. El interrogatorio, sirvió como prueba dentro de la investigación para conocer si el sospechoso (en aquel momento) era el culpable total del fallecimiento de las cuatro personas.

Además, dijo que ha conducido en terreno montañoso en Utah, Montana y el estado de Washington, por lo que conocía bien las interestatales y los puntos de conveniencia en torno a la gasolina. Por ello, una de las dudas que más surgieron para las autoridades fue que sí conocía el lugar, ¿por qué no se trasladó al lado de la carretera donde van los camiones con alguna falla?

¿Por qué no usó la rampa para camiones fuera de control?

En el video, se observa como uno de los policías le cuestiona su decisión de no estar en el carril correcto y donde los camiones que tienen algún fallo, deben conducir. Aguilera, asegura que no vio ninguna señal y por ello, no cambió de lugar al momento de conocer que los frenos del camión estaban fallando considerablemente. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Él ve la señal, pero en términos de ver la carretera real, para que los camiones desbocados se suban, nunca vio eso“, dijo el intérprete policial no identificado e informó FOX31. La respuesta que otorgó Rogel, hizo que las autoridades tomaran la decisión de darle una sentencia larga ya que creían que sus decisiones fueron imprudentes y provocaron dicho accidente.