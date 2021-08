Video explosión edificio México: La explosión

El momento exacto de la explosión es captado por la cámara. Primero se vislumbra una nube gris en el sitio y después como dos personas salen de un local, corriendo hacia el lado contrario de la calle, huyendo del peligro inminente que había ocurrido a pocos metros de donde se localizaban; inclusive, se observa como uno de los hombres termina botando un objeto que traía en las manos.

La neblina no se disipa, aunque la cámara no enfoca con buena calidad se alcanza a observar aquellos detalles. La avenida se encuentra sola, no pasa ningún auto y sin el sonido, parecería que no ocurrió nada; pero el momento es claro y el pánico de los hombres que salieron de sus respectivos lugares corriendo despavoridos, hace más notoria la situación. Archivado como: Video explosión edificio México