Según informó el reportero Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter , Nancy Lezama “solo regresaba de trabajar” acompañada de su hermana Tania, quien la acompañaba porque no le gustaba regresar sola a casa. “Nancy ya no volverá. Tania está grave; convalece en un hospital”.

Otro caso que ha ‘sacudido’ a México es el de Brandon Giovanni Hernández Tapia, cuya madre lo buscaba desesperadamente desde los primeros minutos después del accidente; el jovencito viajaba en el metro junto a su padre, Rigoberto Hernández, quien se encuentra internado en el Hospital General de Balbuena, según reportó Radio Fórmula, pero aún no se sabe nada de Brandon Giovanni.

“No me proporcionan la lista de muertos, quiero saber si mi hijo está muerto”, dijo a la agencia de noticias Efe una desconsolada Marisol Tapia, madre de Giovanni Hernández, un joven de 13 años que viajaba en el tren, frente al lugar del accidente, donde la mitad de uno de los vagones ya fue retirado.

Piden ‘cabezas’ del metro

No obstante, Sheinbaum descartó el cese de la directora del metro, Florencia Serranía, ni de otros funcionarios públicos hasta que se tenga el resultado de las investigaciones. La gestión de Serranía está especialmente cuestionada desde el pasado nueve de noviembre, cuando se incendió el envejecido centro de control del metro capitalino, dejando sin servicio seis líneas durante varios días y semanas.

Además, vecinos de la zona accidentada el lunes venían denunciado afectaciones en los pilares del puente desde el terremoto de 2017. “Por lo que entiendo no había ninguna alerta de algún problema que nos pudiera llevar a esta situación. Por eso es indispensable el peritaje y no hacer ninguna hipótesis hasta que no la tengamos comprobada”, zanjó Sheinbaum.