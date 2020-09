La nuera de Vicente Fernández por fin conoció a su suegro

Mariana González Padilla mantiene una relación amorosa con Vicente Fernández Jr. desde hace varios meses

Sin embargo, hay una foto que deja al descubierto a “Chente” y a su nuera, conocida como “La Kim Kardashian mexicana”

¡Mucho cuidado! La modelo Mariana González Padilla, quien mantiene una relación amorosa desde hace varios meses con Vicente Fernández Jr., por fin conoció a su suegro, el cantante mexicano Vicente Fernández, a quien fue a visitar a su rancho, pero una foto los deja al descubierto.

La cuenta de Instagram La Doña del Chisme reposteó la imagen que la nuera de Vicente Fernández compartió en sus redes sociales, la cual da mucho de qué hablar.

Con más de 600 likes hasta el momento, en esta foto se puede observar a Vicente Fernández, quien tiene abrazada por la cintura a su nuera, la modelo Mariana González Padilla, mientras la mira fijamente.

A un costado de “Chente”, se encuentra su hijo mayor, Vicente Fernández Jr, quien parece no darse cuenta de la situación y posa para la cámara.

Y donde no tuvieron reparos para dirigirse a “La Kim Kardashian mexicana” fue en esta cuenta de Instagram:

“Otra que no niega la cruz de su parroquia. Tan fina ella y tan disimulada. No vayan a pensar que le echó el ojo al suegro. No sean mal pensados”.

En esta misma publicación, de forma sarcástica, se expresó lo siguiente: “A kilómetros de distancia, se puede ver que la muchacha está perdidamente enamorada de su novio, Vicente Fernández Jr., y que para nada lo está usando para sus planes artísticos futuros”.

Esto no es nada en comparación con los ataques que recibiría la nuera de Vicente Fernández, quien tuvo el ‘error’ de haber subido esta foto.

