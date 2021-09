Pero no fue la única dedicatoria que escribió el cantante mexicano, puesto que festejó la celebración de la Independencia de México que cae el día 16 de septiembre pero los mexicanos inician los festejos desde el día 15 de septiembre. Por tal razón, sus seguidores mexicanos no han dudado en ponerse felices por tal felicitación. Archivado como: Vicente Fernández mensaje agradecimiento

¿Lo escribió el cantante? Aunque no se sabe si realmente escribió el mensaje Don Chente, se ha convertido en un mensaje esperanzador hacia sus seguidores quienes muestran su cariño y afecto por el cantante de música mexicana, tras los diagnósticos nada esperanzadores que en las últimas fechas se han recibido sobre su salud, tras la caída.

Es la primera vez que en la cuenta del cantante escriben un mensaje dedicado a sus fanáticos, agradeciendo la preocupación que tienen sobre su salud y cariño. Eso causó el furor de sus seguidores, quienes no han dudado en expresar su cariño de diferentes formas señalando que se alegraban de su regreso a las redes sociales.

El cantante recibió distintos mensajes de apoyo y sobre todo, pidiendo por su salud. A través de la sección de comentarios, sus fans no han dudado en externar su cariño al mexicano y los buenos deseos que tienen para él tras los diagnósticos de salud que se han dado a conocer y donde se teme por su vida.

Piden por su recuperación

Otros seguidores pidiendo por la salud de ‘El Chente’, señalando que han estado orando por su salud y que esperan próximamente pueda salir de ese estado tan delicado por el que pasa. Algunos envían sus bendiciones y buenos deseos, mencionando que lo quieren demasiado y por eso, esperan que pueda recuperarse prontamente.

“Si se puede, a seguir luchando Chente todavía falta más por hacer”, “Dios está contigo, Chente querido”, “Como no vamos a pedir por el mejor cantante de México y el mundo”, “Mi querido Chente recupérese pronto! Que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud y que la recuperación no sea tan dura. Yo no se que haría si se va, la neta”, escribieron sus seguidores en la publicación que compartió en Instagram.