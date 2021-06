Tras meses desaparecido, Vicente Fernández Jr. reaparece en redes sociales

Mariana González Padilla, dice que no hablará de su novio, Vicente Fernández Jr.

¿Vicente Jr. borró su publicación? Vicente Fernández Jr. redes. Mientras su novia Mariana González Padilla pide que no le pregunten por él, Vicente Fernández Jr reaparece en las redes sociales para callar bocas. La cuenta de Instagram Chamonic3 posteó una publicación que realizó el hijo de Vicente Fernández. La publicación la subió con el siguiente mensaje: “Les dije Vicente Fernández Jr. regresaría después de las elecciones y aquí está hace minutos compartió este post, qué bueno saber que esta bien y de regreso”, la cual acompañó con el post de la cuenta oficial del cantante. Vicente Fernández Jr. ¿Borró su publicación? En la publicación Vicente Fernández Jr. anunciaba su próxima canción, la cual lanzará en colaboración con Lupita Infante, en la foto donde salen los dos cantantes se puede leer el siguiente mensaje: “Un honor compartirles mi próxima canción que será junto a la increíble artista @lupitainfantexo”. Sin embargo, dicha publicación ya no se encuentra en su Instagram, lo que generó más dudas entre sus seguidores, quien se quedaron, una vez más, sin saber de él, y preguntándose ¿por qué la habrá borrado?, eso solo lo podrá responder Vicente Fernández Jr. cuando vuelva a la vida pública, pero al menos hoy se supo de él gracias a la agilidad de los que manejan varias redes, pues pudieron capturar dicha publicación, como Chamonic3.

Vicente Fernández Jr. Manda indirectas en sus redes Pero mientras Vicente Fernández Jr. sigue fuera del ojo público, su novia Mariana González, continúa activa en redes sociales. En una fotografía que posteó en Instagram, sus seguidores dejaron sus dudas sobre las votaciones y por supuesto, por el estado civil en el que se encuentra desde que el hijo del “Chente” desapareció de las redes sociales y las campañas electores en las que estaba involucrado. Parece que a Mariana no le gustan las opiniones ajenas, ya que horas después subió en sus historias una imagen de una ardilla con la descripción de “Deja de dar opinión donde no te las piden”, lo que desató una oleada de mensajes y por supuesto, contestaciones sarcásticas de su parte.

Vicente Fernández Jr. Rompe el silencio Además en un video que subió en la misma red social, Mariana, la llamada “la Kardashian mexicana”, decidió alzar la voz y habla por primera vez sobre el tema de su novio Vicente Fernández Jr. en sus historias, aclarando las dudas que se generaron. “Hubo muchísimas preguntas sobre la candidatura que yo misma no les puedo contestar, por qué ni yo lo sé, hubo muchas anomalías en las cuales están haciendo conteo votos de nuevo (…) en cuanto yo sepa algo, yo soy la primera en decirles”, dijo la influencer ante los cuestionamientos.

Vicente Fernández Jr. ‘Si somos novios’ “¿Qué pasa con Chente Jr? En buena onda ya no andan de novios? Creo que nos merecemos una explicación los seguimos mucho por este medio y estamos siempre pendientes de tus post creo que se deben un poco al público ya que viven del público”, agregó una de sus seguidoras en la red social. “Sí, somos novios. Estamos igual de enamorados, ya vamos por un año dos meses”, respondió la influencer jalisciense, dejando atrás las dudas de una posible separación entre el cantante y ella, aunque cabe recordar que lleva tiempo sin postear fotos con él.

Vicente Fernández Jr. “De Vicente no voy a contestar nada” “¿Cómo está Vicente Jr.? que ya no te comenta y tampoco los vemos juntos”, “Pues ya un mes sin saber de Vicente, esperemos que ese algo sea algo BUENO”, “¿Dónde tienes a tu esposo? ¿Qué le hiciste?”, “¿Y dónde está tú novio Chentillo?”, comentaron sus seguidores, preguntándole sobre el paradero de su novio, a lo cual contestó horas después. VER VIDEO AQUÍ “También me preguntan de Vicente, de Vicente no voy a contestar nada, así que ni se molesten en estarme preguntando nada de Vicente”, contestó Mariana, dejando claro que ya no quiere más preguntas sobre su pareja, después de mencionarle a sus usuarios que sí siguen juntos.

¿Dónde está el cantante? ¿Lo secuestraron? ¿Huyó del país? Fuertes rumores apuntan a que Vicente Fernández Jr. se encuentra en rehabilitación y otros aseguran que dejó el país por problemas con unos terrenos. En el programa Chisme no like dio a conocer que el hijo de Vicente Fernández presuntamente se encuentra en un centro se rehabilitación. Los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron que el cantante lleva 22 días en un centro de rehabilitación y por ese motivo no ha subido ninguna publicación en su cuenta de Instagram desde el pasado 12 de abril. Además aseguraron que ha pedido dinero para “gastarlo” con su novia Mariana.

¿Se fue de México? Pero además la periodista Ana María Alvarado dijo que el candidato del Partido Encuentro Social habría dejado México porque afirman tendría presuntos problemas con la Marina por problema de pagos de un terreno del que es dueño en Puerto Vallarta, Jalisco. Mientras que los conductores de Chisme no Like, entrevistaron Jaime García “El charro de Toluquilla”, quien actualmente es candidato a diputado para las próximas elecciones del 6 de junio y quien se ostentó como un amigo cercano a Vicente Fernández Jr. y a su familia. VER VIDEO AQUÍ

Pidió dinero prestamos “Él es mi compadre, está bien. A mí me buscó para pedirme unos centavos … Yo le conseguí unos centavos, pero sus problemas son de ellos, yo no me meto, (aunque) soy parte de la familia y por eso me lo pidió a mí, pero a mí me lo pagó Correa, (la mano derecha de Vicente Fernández y quien se encarga de llevar el rancho)”, dijo en la charla. Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa de YouTube, aseguraron tener conocimiento de que el dinero que le prestó el “El charro de Toluquilla” a Vicente Fernández Jr. se lo había gastado en “andar de arriba para abajo con su novia Mariana”.

Hermano salda su deuda Al respecto, Jaime García dijo desconocer en qué utilizó su amigo amigo el dinero que él le prestó: “No, yo no sé para qué, ese es problema de él, yo lo quiero mucho y él sabrá sus cosas”. Dijo tanto Vicente como Mara Patricia Castañeda eran sus compadres de cariño. Sin ofrecer muchos detalles sobre la deuda que Vicente Fernández tenía con él, Jaime García “El charro de Toluquilla” confirmó que la misma fue saldada por Gerardo Fernández, que según Javier Ceriani, es el encargado de manejar la carrera del cantante, y que él se enteró de que su hermano debía dinero por Correa, mano derecha de “Chente”.