“Sigue siendo el Rey Chente, no dejaremos de aplaudir!!! ¡Pronta recuperación”, “Que Dios esté siempre presente y preserve la vida de nuestro querido Don Vicente”, “Lo queremos mucho Don Chente! Nuestras oraciones están con usted y su familia”, “Mi Chente sé que vas a salir bien de todo Dios es bueno”, “Sigue luchando Chente, eterno”, fueron algunos comentarios de los fans.

Familiares no darán entrevistas

En la publicación de las redes sociales de don Chente, “se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca. Esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”.

En la misma publicación, se recalca “que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico, para concluir dando las gracias por la comprensión y el apoyo brindado en estos momentos difíciles para la familia del ‘Charro de Huentitán’. Archivado como: Vicente Fernández grave ventilador