Vieira Vidente sorprende a sus seguidores en una de sus más recientes publicaciones

La psíquica asegura que Vicente Fernández está más grave de lo que dicen

Además, pide una cadena de oración por su pronta recuperación Lo que muchos sospechaban, parece que es una realidad. Luego de que se diera a conocer que Vicente Fernández tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída en su rancho, la psíquica Vieira Vidente asegura que el cantante mexicano, de 81 años de edad, está más grave de lo que dicen. A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón 100 mil suscriptores, la vidente compartió un revelador video con el título “Vicente Fernández grave con máquina de ventilador”, el cual causó gran impacto entre sus seguidores. Vicente Fernández, más grave de lo que dicen Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, quienes fueron los que le pidieron que le hiciera una lectura de cartas a El Charro de Huentitán para saber sobre su estado de salud, Vieira Vidente dejó en claro que esto lo hace con absoluto respeto al cantante y su familia. “Cuando yo miré la foto del señor Vicente Fernández, yo no lo miré muy bien. Ojalá me equivoque con lo que las cartas quieren decir, ojalá me equivoque, porque muchos de ustedes me dicen que soy muy acertada. Yo adoro a ese señor, a ese cantante, no me gustaría que nada le pasara ni México tampoco”.

Vicente Fernández, un icono mundial A continuación, la psíquica compartió que las cartas y sus ancestros le dicen que, no es que le hayan hecho brujería al cantante mexicano, pero “cuando no es una cosa, es otra”, ya que en los últimos dos años ha tenido sus altas y bajas, lo cual no ha sido favorable para él. “Yo les pido a todos ustedes una cadena de oración porque si el señor Vicente Fernández sale de esta, es un milagro. Se me enchina la piel, es un milagro. Solamente la magia, con el poder del que está allá arriba, podemos sacarlo del hospital con vida y que esté bien”.

“Si lo veo muy delicado”: Vieira Vidente Con rostro serio, la psíquica no dudó en decir que ve muy delicado al papá de Alejandro Fernández: “No quiero que muchos digamos que en el 2021 nos dejó un icono, cuando lleguemos al 2022 que digamos que el año pasado nos dejó Vicente Fernández”. “Aquí me está marcando una mujer mayor, con pelo claro, que no es negro, el derrumbe, la torre, la magia y un hombre que ha estado en el trono con poder, un hombre cantando, que ha sido artista, un icono, que ha tenido el mandato”, expresó Vieira Vidente.

No hay muy buenos augurios para el cantante A continuación, la vidente mostró la carta de la Mariposa, la cual señala que habrá un “despegue”, y después de confesar que está presintiendo lo peor, pidió de nueva cuenta a sus seguidores que se unan en cadena de oración por la pronta recuperación de El Charro de Huentitán. “Solamente un milagro sacará al señor Vicente Fernández de donde él está en estos momentos. Aquí me está marcando un ‘encuentro’ con el ángel de la guarda. Yo aquí lo veo como sedado, si es cierto, él está intubado, pero yo veo y siento que su cuerpo está aquí, pero su alma está lejos”.

Vicente Fernández estaría “debatiéndose” entre la vida y la muerte En otra de sus lecturas de cartas, Vieira Vidente compartió que Vicente Fernández estaría “debatiéndose” en querer regresar otra vez o estar descansando allá arriba (refiriéndose al cielo) tranquilamente, ya que él se ha sentido un poco cansado. “Si él llega a salir de esta, yo no veo que Vicente Fernández vaya a estar caminando, lo veo como si estuviera postrado, metido en casa siempre, en cama, perdón, en silla de ruedas, montado en algo y va a requerir de mucha ayuda”.

“Se siente cansado” Sin dejar de mostrar su preocupación por el estado de salud de El Charro de Huentitán, Vieira Vidente aseguró que ve al cantante “cansado” y “agotado”, por lo que se tomó la libertad de tirar tres cartas más para saber que es lo que está pasando en realidad. “Ave María. Miren, el barco, una persona que se va, y una persona que tiene un encuentro con lo espiritual. El barco salió primero, una persona saliendo de la tierra que tendrá un encuentro con lo espiritual, con Dios”, compartió la reconocida psíquica (Archivado como: Vieira Vidente asegura que Vicente Fernández está más grave de lo que dicen).

Vieira Vidente no quiere escuchar malas noticias A punto de terminar con su lectura de cartas, la psíquica confesó que no quiere escuchar la noticia de que Vicente Fernández ha fallecido, aunque ella había pronosticado que para este año se iría un personaje muy reconocido y alguien muy querido. “Yo le pido a Dios que no sea él porque amo sus canciones, sus películas. No me quiero imaginar porque sí me va a tocar fuerte. Le pido a Dios y a cada uno de ustedes también, que la fe mueve montañas, vamos a sacarlo de ese hospital y que regrese a su casa”.

Vicente Fernández no estaría recibiendo la ayuda adecuada Como se comentó anteriormente, el título de este video es “Vicente Fernández grave con máquina de ventilador”, y es algo en lo que enfatizó la vidente, ya que asegura que esa máquina no lo está ayudando del todo, además de que no está ventilando bien. “Esperemos que salga de esta, y si sale de esta, en primicia le digo que le doy hasta el 2023. Él está cansado ya, se siente cansado. Si él sale del hospital y sale bien, no podrá caminar como antes, va a requerir de terapia, pero sí él llega a mejorar, algo le va a venir el 2002 y el 2023 no estará para contarlo”.

Vieira Vidente espera equivocarse De todo corazón, la psíquica dice que espera equivocarse, pero ella presiente todo lo que ha compartido hasta el momento en este video con sus seguidores: “Pero, tristemente, en esta lectura de cartas, yo estoy presintiendo algo muy fuerte lo cual no he sentido con otra persona”. “El señor (Vicente Fernández) está muy pero muy delicado. No veo, no siento, que todos los doctores están hablando con la verdad. Aquí hay manos negras, es cómo si él estuviera muy mal y dicen que está mejorando, que está saliendo adelante para no preocupar a sus seguidores” (Archivado como: Vieira Vidente asegura que Vicente Fernández está más grave de lo que dicen).