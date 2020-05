El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene “nada que ver” con las dos incursiones marítimas en Venezuela, en las que al menos fallecieron ocho personas y donde fueron detenidos dos ciudadanos estadounidenses, reseñó la agencia Efe.

“Acabo de recibir información. No tiene nada que ver con nuestro Gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso y lo investigaremos. Estamos preocupados sobre eso, pero sea lo que sea les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro Gobierno”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

