Pero lo que causó sorpresa fue que después cambió su cuerpo actual, por otro ‘nuevo’ en el que dijo cómo se vería cuando el agua de limón surtiera efecto: “Y después de mi agua de limón me voy a ver así, o más bien ya después de que llegue de Colombia”, donde supuestamente se va a operar.

“Así es como me veo, vean, todavía con curvas…”, dijo la hija de Jenni Rivera en un video donde aparece grabando unas peculiares y polémicas velas aromáticas con un cuerpo curvilíneo de mujer, en color morado, muy voluptuosa asegurando que ella se veía aún así.

“Que las dos están divinas he, pero cuál prefieren… ¿esta (vela morada) o esta (vela blanca)?”, preguntó la hija de Jenni Rivera a sus seguidores haciendo una encuesta en clara alusión a si continuaría con ese cuerpo voluminoso y carnoso, o bien se tonifica mucho más y lucir más delgada…

Las críticas a Chiquis Rivera no fueron ‘amables’

“Así es, yo sigo con mi agüita de limón… makes me feel good (me hace sentir bien)”, dijo la hija de Jenni Rivera antes de mostrar su remedio al natural que asegura le ayuda a su vientre plano, por lo que la gente reaccionó y no de la mejor manera para la cantante:

“LIPO Limón”, “Aahhh ahora siiii ya dijiste después de que llegues de Colombia. Allá hay Muy buenos cirujanos Mucha suerte”, “Una gástrica…solo así podrá tener esa figura”, “Jajaja…agua de limón…liposucción quiere decir!!”, “Hay Dios bueno fuera que solo tomando un vaso de agua de limón te sometes a quien sabe cuantas cirugías”, le dijeron a la famosa.