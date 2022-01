Ayuda con el acné

Si bien es cierto que la vaselina no es precisamente una cura para el acné, sí puede hacer la diferencia al sufrir un brote, pues sus propiedades evitarán posibles infecciones y molestias asociadas con este padecimiento. En los casos de acné, la vaselina permitirá proteger a la piel de las bacterias, manteniéndola hidratada y limpia por más tiempo; en consecuencia, la recuperación será más rápida.

Ayuda a quitar el chicle del cabello

¡Que no te pase! Si un día te encuentras en esta situación, no te desesperes: intenta localizar la zona exacta donde el chicle ha afectado tu cabello; después, coloca una pequeña cantidad de vaselina. Cuando hayas aplicado la vaselina, comienza a peinar el cabello; así, irás notando cuál es la cantidad exacta que necesitas para que esto de resultado ¡y no causes más daño en tu cabello!