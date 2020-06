Gloria, mamá de Vanessa Guillén, visita lugar donde se vio a su hija antes de ser reportada como desaparecida

Por su parte, la amiga de la soldado, Firda Hernández dice que ella cambió desde que entró a Fort Hood

Advierte mamá que seguirá con la búsqueda y que espera la ayuda para su localización

Gloria, mamá de la soldado, Vanessa Guillén visita restaurante donde se le vio una semana antes de que se reportara como desaparecida y dice que va a seguir con la investigación, al tiempo que su amiga Frida Hernández dice que no fue la misma desde que entró a la base militar de Fort Hood, de acuerdo a lo publicado en Telemundo.

Mediante un video, se pudo ver el momento en que le indicaron a la mamá de la hispana uno de los lugares donde fue vista por última vez, antes de su reporte de desaparición.

Se indica que la soldado fue grabada por las cámaras de seguridad de un restaurante mexicano que está cerca de la base militar.

Al lugar llegó a comprar un poco de comida y se puede ver cómo desciende de su unidad y se dirige adentro del restaurante.

Ya dentro de él se ve que una persona la atiende mientras mira a su alrededor, pero no se tienen más detalles sobre a dónde se dirigió después.

Vanessa Guillén, una soldado de 20 años que fue vista por última vez el 22 de abril pasado dentro de la base militar ubicada a 170 millas al sur de Dallas.

La familia de Guillen inició una fuerte campaña para dar con el paradero de la joven que según la familia había sido acosaba sexualmente por un sargento.

La soldado fue vista por última vez en el estacionamiento del cuartel. Mientras sus pertenencias –las llaves de la habitación, su cartera y su identificación– fueron halladas en su área de trabajo en Fort Hood.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército (CID), que investiga el caso ofreció una recompensa de 15.000 dólares a quien dé pistas sobre el paradero de la joven.

En el video se ve la mujer entra al restaurante en compañía de su otra hija, e intentan ver el lugar al momento que dice que allí estuvo su hija: “Mi niña preciosa aquí es donde vino”.

En el material audiovisual se ve a Vanessa Guillén antes que fuera denunciara como desaparecida, que baja de su camioneta blanca.

Ella vestía unos leggins en color negro y caminaba de manera tranquila hacia la entrada del restaurante mexicano.

En un momento se ve que la soldado firma lo que parece ser un ticket y compra algo de comida, el día 15 de abril pasado.

Ante ello la mamá acudió y dijo: “Cuando me enseñó el video y la vi aquí caminando, ay de repente me sentí tan mal, un dolor en mi corazón”.

A su vez la amiga de Vanessa Guillén, Frida Hernándes dijo de manera textual para el video de Telemundo: “Tiene muchas personas que están preocupadas por ella, y que estamos haciendo lo imposible por volver a verla”.

Pero entonces reveló algo que no se sabía de la soldado: “Ella para mí cambió demasiado, desde que fue a esa base militar, no es la misma, pero yo sé que Vanessa sigue siendo la misma persona fuerte”.

Tras todo esto, la mamá de Vanessa Guillén, Gloria, adelanta que no dejará de buscar a su hija: “¿Qué me queda? Esperar, ver que me ayuden, investigar y que la encuentren”.

Para ver el video haz click aquí.