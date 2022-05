La quimioterapia y las múltiples traqueostomías tienen al actor con una voz áspera que lucha, una prueba que describe en su autobiografía, “I’m Your Huckleberry: A Memoir”, y en el documental de Amazon “Val”, que contiene impresionantes detrás de escenas de gran parte de su carrera, filmadas por el propio actor.

La escena de Val Kilmer en Top Gun: Maverick es sorprendentemente poderosa, no solo porque proyecta con éxito décadas de estrecha amistad entre su personaje, Tom “Iceman” Kazansky, y el de Tom Cruise, Pete “Maverick” Mitchell, sino porque también atrae en las propias experiencias del actor.

La condición de Val Kilmer fue contemplada para la película

Debido a la condición de Val Kilmer, el cáncer de garganta se inscribió en su personaje para Top Gun: Maverick, una película en la que no siempre fue un candado para aparecer. Como escribe Kilmer en “Huckleberry”: “No importaba que los productores no me contactaran. Como cantaban los Temptations en el apogeo del soul de Motown, ‘no es demasiado orgulloso para rogar’”.

En una entrevista de 2013 con Larry King, el actor dijo que “nadie que escribiera los cheques” se le había acercado cuando se hablaba de la secuela. Fue Cruise, quien se había “unido” para que Kilmer protagonizara la original, quien presionó para que lo incluyeran en “Maverick”, según el productor Jerry Bruckheimer: “Tenemos que tener a Val, tenemos que tenerlo de vuelta”. Tenemos que tenerlo en la película’”, dijo Bruckheimer a People el verano pasado.