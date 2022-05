Marnie Schulenburg, estrella de “As the World Turns” y “One Life to Live”, fallece a los 37 años. La actriz, que también tuvo un papel en “City on a Hill” de Showtime, perdió su batalla contra el cáncer de mama metastásico en etapa 4, que fue diagnosticado solo cinco meses después de dar a luz a su hija Coda, que nació en diciembre de 2019.

Marnie Schulenburg comienza una exitosa carrera

En 2006, Schulenburg interpretó el papel de Alison Stewart; hizo su debut cuando el personaje hizo una aparición cruzada en The Young and the Restless el 22 de febrero de 2007, y luego debutó en As the World Turns el mes siguiente. Schulenburg y la actriz Adrienne Frantz aparecieron en la mininovela en línea titulada Digital Daytime: LADiaries.

Schulenburg permaneció con As the World Turns hasta su episodio final el 17 de septiembre de 2010, convirtiéndose en el actor con más tiempo en el papel de Alison. Por su interpretación de Alison, Marnie Schulenburg ganó un Nominación al premio Daytime Emmy en la categoría de Mejor Actriz Joven en una Serie Dramática en 2010.