Vadhir Derbez compartió un video de 50 preguntas que le hicieron sus fans, pero una lo puso en jaque

El hijo de Eugenio Derbez tuvo que confesar lo que le pasó con un policía

El hermano de Aislinn Derbez además reveló detalles de su vida personal y de cuántas novias ha tenido

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, vivió un vergonzoso episodio con un policía quien lo sorprendió teniendo relaciones sexuales con una huida dentro de su coche y no le quedó más remedio que tratar de salir de la penosa situación utilizando su fama como actor, pues el agente lo reconoció.

El hijo de Eugenio Derbez hizo una dinámica en su canal de YouTube en donde se grabó respondiendo 50 preguntas de sus fanáticas quienes no dudaron en hacerle todo tipo de cuestionamientos sobre su vida personal y su vida privada, preguntas que Vadhir Derbez tuvo que responder y muchas de ellas bastante reveladoras.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez comenzó respondiendo si andaría con alguien del medio o que fuera influecer, aunque recordemos que su última relación hace como un mes fue precisamente con una chica con la que no acabó muy bien que digamos: “Sí, yo no me dijo si son del medio, si hacen lo mismo que yo, la verdad es que sólo me fijo en la química, que me guste, que me atraiga, que esté guapa…”, comentó.

Pero cuando la siguiente pregunta fue una relacionada con el hecho más vergonzoso que le sucedió, Vadhir Derbez contó lo que le sucedió con una chica con la que estaba saliendo y un policía implicado:

“Estaba con una ex novia, estábamos en un estacionamiento, bueno, en la calle pero cerca de un estacionamiento y nos empezábamos a darnos la mano, un beso por aquí, un beso por allá y de la nada, pasó el famosísimo policía en la ventana y nos cacharon ahí en plena acción y la verdad es que fue muy vergonzoso porque pues obviamente el poli me reconoció y ya… siguiente pregunta”, fue lo que dijo Vadhir Derbez de semejante situación.

Pero las fanáticas no se quedaron conformes y le preguntaron más cosas íntimas a las que tuvo que responder como que ha tenido siete novias formales, que en estos momentos se encuentra soltero, que jamás podría pelearse a golpes con su hermano José Eduardo, que para los consejos espirituales prefiere pedírselos a su hermana Aislinn Derbez, que a relación con Mauricio Ochmann y él es bastante buena pese a la separación con su hermana y que siempre lo va a querer bastante; también confesó que en su adolescencia le tenía celos a Aislinn porque siempre ha sido la consentida de Eugenio Derbez.

Pese a que a Vadhir Derbez no le ha ido muy bien en el amor, el hijo de Eugenio Derbez reveló que le gustaría tener máximo tres hijos y que además sí piensa en casarse, sentimiento que creció en él al ver que sus amigos comenzaban a hacer sus vidas y él se quedaba solo.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE VADHIR DERBEZ RESPONDIENDO