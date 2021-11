Juega a ser turista en tu ciudad natal. Seguro que hay algo que aún no has visto . Haz una pequeña investigación y te apostamos a que llegarás a un lugar divertido para todos.

Todo la tecnología debe estar apagada. No nos importa dónde vas, lo que haces o si no haces nada y no vas a ninguna parte. Saca timbres y alertas, guardas las computadoras, toma un descanso de las redes sociales y pasa tiempo de calidad apreciando tu entorno inmediato con la gente que amas. Esta es una de las mejores ideas que te podemos dar.

5. Sobredosis de Netflix

Si necesita ponerte al día con Orange is the New Black no te avergüences de abrir la netbook y quedarte vagueando en la cama con la pantalla toda para ti.

6. Delivery

Aventúrate a probar un nuevo restaurante local. Que sea divertido e interesante, fuera de lo que siempre pides.