Oh, las fiestas. El tiempo del año en el que las compras se adueñan de tu vida, resultando en la aparentemente inevitable realidad de haber gastado demasiado. Para evitar que trabajes horas extra el próximo año para pagar por las deudas de este, te reunimos algunos consejos para mantener tus gastos vigilados. No estamos intentando convertirte en una Scrooge, tan sólo piensa en esto como un recordatorio de que tu dinero no es ilimitado, incluso si tu generosidad sí lo es. Primero lo primero: debes hacer un presupuesto.

Acepta el consejo del CFO de Florida, Jeff Atwater, quien dice: “Esperar hasta el último minuto para hacer los arreglos de un viaje o tus compras para los días festivos con frecuencia resulta en que hagas compras impulsivas y pagues precios más altos. Crear un presupuesto puede ayudarte a evitar esos costos innecesarios. Para crear un presupuesto, evalúa tus necesidades de gasto primarias como regalos, entretenimiento, comidas y viajes, y estima qué tanto puedes pagar.” Hemos reunido algunos consejos para presupuestar tus compras para estas fiestas que quizá no habías considerado.

1. Haz una lista para tu presupuesto

Santa no es el único que necesita una lista. Escribe todo lo que necesitas y no gastes en cosas extra. Esta es la regla número uno para presupuestar.

2. Establece un presupuesto

No sólo establezcas un presupuesto, respétalo. Sé realista con respecto a lo que puedes pagar y compra con las ofertas en mente.