Usuarios de iMac reportan errores en todos sus equipos

¿Tienes una iMac nueva y no sabes por qué está fallando? ¡Podría ser la tarjeta de gráficos!

Desde hace unos días, miles de usuarios de iMac reportaron una falla en los gráficos de sus computadoras, lo que generó una ola de preocupación entre los usuarios de estos dispositivos.

¿La falla? La tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 5700 XT GPU, o al menos eso es lo que reportaron los responsables de Apple al público general.

Si adquiriste una iMac en 2020, es posible que tu computadora haya presentado algunos fallos en los gráficos.

Estos han sido atribuidos a la tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 5700 XT GPU, pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¡Entérate de todo aquí!

Una gran decepción se llevaron algunos usuarios de la iMac de 27 pulgadas al descubrir que el equipo que habían adquirido en 2020 no funcionaba de acuerdo a los estándares de calidad de Apple.

Si bien es cierto que usualmente algunos dispositivos electrónicos pueden presentar fallas, la iMac es uno de los equipos de Apple que se presentaban como una de las cartas fuertes de la empresa.

Recientemente, se le realizaron actualizaciones a este modelo, y se especuló que este sería el último modelo con procesador Intel, pero todo indica que se presentaron algunos errores en su fabricación.

En las últimas semanas, algunos usuarios de la iMac 2020 notificaron a Apple de un fallo en sus dispositivos. Específicamente, se trató de la tarjeta gráfica.

De acuerdo con el portal Ubergizmo, han recalcado que esta afectación se dio únicamente entre los dispositivos configurados con la tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 5700 XT GPU.

Este portal reporta que los usuarios llenaron algunos foros en internet para comparar el tipo de falla, y de esta manera se pudo conocer con más detalle el tipo de error que se presentó en estos equipos.

Un usuario escribió en el foro McRumors que “Anoche me pareció ver, de reojo, una línea blanca horizontal que apareció de repente en el medio de mi pantalla. Fue bastante breve, y pensé que me estaba imaginando cosas. Esta mañana, me volvió a aparecer. La computadora no está sobrecalentada ni nada.”

Otro usuario dijo que “Apenas recibí mi nueva iMac y me percaté de que algunas veces aparece una línea en mi pantalla. Es completamente aleatoria, y pensé que tenía relación con la carga intensa de trabajo o con el sobrecalentamiento, pero a veces hasta cuando la computadora está en descanso puedo ver la línea en la pantalla. El iMac está funcionando correctamente, utilizo todo tipo de parámetros de CPU y GPU y está bien, pero de vez en vez noto esa molesta línea en mi pantalla.”

Hasta este momento, persiste la duda acerca de si realmente se debe a la tarjeta gráfica, o si se trata de un error de software. Si este fuera el caso, es probable que una actualización del sistema operativo macOS o en el GPU pueda ser suficiente para resolver el problema.

Mientras tanto, algunos usuarios han salido a compartir una buena noticia: el problema parece tener una solución que no requiere de intervención externa.

De acuerdo con estos reportes, esta solución no sería definitiva, pero sí podría poner una pausa a los efectos ocasionadas por esta falla.

Lo que han hecho es utilizar una resolución amplia en lugar de utilizar la opción por default que trae el dispositivo. Si bien no se trata de un remedio ideal, al menos se presenta como una opción viable para aquellos usuarios de iMac que se vean afectados por esta falla.

Mucho se ha especulado acerca de estos reportes; como lo han comentado algunos usuarios, la buena noticia es que el iMac no presenta fallos en su funcionamiento.

¿La mala noticia? Para muchos, se trata de una inversión de dinero considerable en un equipo que debe funcionar al máximo, especialmente cuando el trabajo que se lleva a cabo en él está relacionado con los gráficos.

Para muchos diseñadores o editores de gráficos, la aparición de líneas horizontales inesperadas en sus pantallas podría representar una grave afectación para sus trabajos.

En una época donde existen restricciones de movilidad y de acceso a ciertos sitios como tiendas y centros comerciales, se torna complicado para algunos usuarios acceder en persona a servicios de mantenimiento que puedan ayudar a resolver de manera definitiva estos defectos de fábrica.

Además, aunque el servicio remoto de Apple se presenta como una opción viable para aquellos que se encuentren en dificultad de acceder a sus servicios presenciales, no existe actualmente una garantía de que dicho problema se vaya a solucionar de forma definitiva.

Como lo señalan los usuarios que han compartido sus experiencias en distintos foros, pareciera ser un problema más estético que funcional; es decir, que algunas de estas gráficas horizontales que aparecen suelen ser aleatorias y pasajeras, más que permanentes.

Algunos otros han sido más positivos al señalar que este error es completamente reversible, y que una de las opciones más viables es la de reiniciar el equipo. Sin embargo, también comparten que algunos equipos iMac 2020 también han presentado fallas en su funcionamiento como pantallas congeladas y que, tras consultar con el servicio al cliente de Apple, no se ha podido llegar a una solución definitiva.

¿Cuentas con un iMac que ha presentado este tipo de falla? No te olvides de visitar la página oficial de Apple para seguir todos los pasos necesarios que te ayudarán a resolver este tipo de fallas, así como para prevenir o reportar el mal funcionamiento de tu equipo.