Se presume que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS en inglés), la agencia federal responsable del procesamiento de visas y asilos, pueda despedir a una parte de su fuerza laboral este verano si el Congreso no proporciona fondos de emergencia para mantener las operaciones, de acuerdo con CNN.

“Desafortunadamente, a partir de ahora, sin intervención del Congreso, la agencia tendrá que suspender administrativamente una parte de nuestros empleados aproximadamente el 20 de julio”, escribió el martes el subdirector de Políticas del USCIS, Joseph Edlow, en una carta enviada a todos los empleados.

A principios de este mes, la agencia que cuenta con aproximadamente 19,000 empleados gubernamentales y contratistas que trabajan en más de 200 oficinas, solicitó 1.2 mil millones de dólares al Congreso debido a su bajo presupuesto.

Desde el comienzo de la pandemia, un asociado del Departamento de Seguridad Nacional ha estado trabajando con miembros del Congreso y su personal para educar a Capitol Hill sobre las finanzas y operaciones de la agencia.

Según una fuente, las comunicaciones de la agencia al Congreso se han vuelto más urgentes, ya que la amenaza de posibles despidos podría superar los mil.

El objetivo sería inyectar los fondos necesarios al próximo proyecto de ley de alivio por el coronavirus, que los legisladores planean negociar posteriormente.

NEW: Top USCIS official informed staffers Tuesday that without a requested $1.2 billion from Congress the agency will begin furloughing a "portion" of agency employees on 7/20.

Furloughs would have a significant impact on the immigration system.

— Hamed Aleaziz (@Haleaziz) May 26, 2020