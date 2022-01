“¿Qué haces aquí, chavo? ¿Y para que le escarbas otra vez?”, le pregunta el hombre que se detiene por segunda vez en el día y comienza a cuestionarle que “tapa y destapa la tierra. “Jefe, es que lo tapo con tierra y la gente me da [dinero]”, contesta orgulloso “El Mocos”. “No, lo que tú estás haciendo es estafar a la gente”, le contesta el hombre dentro de su camioneta. Resulta, que el hombre es policía y “cachó” al Mocos, haciendo trampa en su labor. Archivado como: Último video comediante mocos

Así finaliza el video y la música de comedia no para; en los primeros comentarios, se observa como la gente le deja saber “lo divertidos que son sus videos” y que esperan más contenido por parte de Gil Rodríguez. Lamentablemente, el comediante falleciera dos días después de haber compartido dicho material. Archivado como: Último video comediante mocos

Un detalle que no paso desapercibido en el video, es la camioneta azul obscuro casi eléctrico que sale en la toma del policía. El vehículo, llamó la atención debido a que en las imágenes que circularon sobre su asesinato se observa la misma camioneta en la escena; fuera de ella, se encontraba el cuerpo malherido del comediante mexicano.

“Saludos Mocos, desde Austin TX, siempre me haces reír me olvidó un rato de mis problemas con videos están MUY divertidos y eso es muy bien para el estrés. Sigue con tus vídeos divertidos, para mi estrés. Saludos Mocos, te saluda una amiga”, “Me encanta el mocos, hasta parece que le va a dar azúcar con los sustos”, mencionaron algunos comentarios.

Las muestras de cariño

Posterior a los rumores de su muerte y la confirmación del asesinato, fuera de una taquería en Monterrey, los usuarios comenzaron a dejar muestras de cariño y aprecio por el comediante. Al igual, señalaron que lamentaban profundamente su asesinato; además, mandaron sus condolencias a la familia de Rodríguez ante la trágica partida. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“En paz descanse, GIL RODRIGUEZ, “El mocos”. Toda la banda te va extrañar, gracias por todas esas sonrisas que nos sacaste a cada uno de nosotros. ¡Vuela alto! y que nuestro señor te reciba con sus puertas abiertas. GRACIAS POR TODO COMPA MOCOS!!! Y MACHIN MARRIN.”, “En paz descanse el comediante GIL RODRÍGUEZ, más conocido como “EL MOCOS”. Enserio, desde que me contaron que te mataron mocos, he estado llorando y neta no lo creo. Descansa en paz, Gil”, “La vida se va rápido, que en paz descanse “el Mocos”.