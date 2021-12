Pero, ¿de qué se trata este cheque sorpresa de Año Nuevo? Este pago de hasta 1,400 dólares se trata de los cheques adicionales mejor conocidos como “plus-up”. Este efectivo adicional va dirigido a los estadounidenses elegibles que no recibieron la cantidad total del estímulo que les correspondía a principios de este año.

Según la ley de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden firmada en marzo, algunos estadounidenses pueden recibir un pago de 1,400 dólares si son elegibles para un cheque plus up o cheque adicional. El IRS informó a los estadounidenses elegibles que deben darse prisa para reclamar su cheque de estímulo “sorpresa” de Año Nuevo por un valor de 1,400 dólares a medida que se acerca la fecha límite para solicitarlo.

¿Cuándo es la fecha límite para solicitar el cheque de $1,400?

Los estadounidenses elegibles que quieran obtener el último cheque de 1400 dólares deben darse prisa porque el IRS tiene una fecha límite del 31 de diciembre para emitir los pagos. Asimismo, la agencia indicó que no emitirá pagos adicionales después de esa fecha.

La forma más sencilla de reclamar su efectivo es presentar una declaración de impuestos de 2020. Una vez que el IRS tenga su declaración, evaluarán si es elegible o no. Las personas elegibles podrán verificar el estado de su cheque de estímulo usando la herramienta Get my Payment del IRS.