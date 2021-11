Amigas actuando como bobas y publicando cosas insultantes y observaciones inadecuados son, por desgracia, demasiado comunes en Twitter. Según Jonathan Zittrain, profesor de derecho de Harvard y experto en Internet “las cualidades que hacen que Twitter parezca inútil y mediocre son lo que lo hace tan poderoso”. La vida es demasiado corta para hacer una idiota de ti misma en menos de 140 caracteres. Lamentablemente, muchas personas no entienden las consecuencias penales de hacer comentarios en Twitter. Aquí hay 15 puntos que debes considerar para mantener la correcta etiqueta en Twitter.

Apostamos a que nunca pensaste que tendrías que aprender etiqueta de Twitter . Pero las nuevas tecnologías traen nuevos conjuntos de reglas, sobre todo en plataformas de medios sociales especialmente diseñadas para lanzar personas al ring y ver cómo vuelan las chispas. Sólo necesitas ver la cantidad de noticias que se generan por la reacción de una celebridad al tweet de otra celebridad. Pero no somos todos famosos y Twitter es un juego cuyo objeto es reunir seguidores, no ahuyentarlos.

Sabemos que estás teniendo el mejor sexo de tu vida y ¡quieres compartirlo con el mundo! No lo hagas. No es tan interesante para el público en general y cruza la línea de lo poco elegante. Cuando se trata de etiqueta de medios de comunicación social, este es un tabú.

Mantén los comentarios ofensivos sobre la competencia en tu cabeza y no en la pantalla. Actúa como una profesional, no como una persona insignificante.

Es lo que nos enseñaron en la escuela, los comentarios groseros no son productivos ni constructivos. Mide tus palabras y sé amable, la gente te respetará más.

Aunque es divertido estar con gente alegre, eventualmente se vuelve aburrido para los demás. Y en Twitter, no es la mejor idea revelar el hecho de que bailaste hasta altas horas anoche… y cómo quedaste. Piensa en tu jefe o tu madre verlo..

5. Los detalles de tu aburrido día

Todos conocemos a alguien así, y todos le hemos eliminado. Desde el momento en que despiertan, dejan registro de sus acciones rutinarias y anodinas: levantarse de la cama, cepillarse los dientes, pensar qué comer, comer, digerirlo… Nadie quiere que siga.

6. Intimidación

La intimidación en línea no va. ¡No digas por Twitter cosas que no dirías cara a cara! Incluso si te provocan, las exigencias de la etiqueta de Twitter dicen que no participes.