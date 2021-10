¿A qué edad planeas jubilarte? Podría ser que tengas un número específico en mente, pero un informe reciente indica que tu cartera podría tener otros planes. El informe Retirement Readiness Among Older Workers , tiene respuestas sobre ahorros de jubilación y expectativas relacionados de una encuesta realizada a 990 trabajadores estadounidenses entre las edades de 40 y 73, realizada en marzo del 2021. El informe fue hecho por el Insured Retired Institute (IRI), una asociación de servicios financieros comerciales

Aquí algunos hallazgos:

Más de la mitad de los encuestados creyeron que necesitarían ganar más de $55,000 al año en jubilación.

Un tercio pensó que necesitarían más de $75,000 al año en la jubilación.

50% de los trabajadores de las edades de 67 a 73 no están seguros de que tendrán suficiente dinero en la jubilación.

De acuerdo con el informe, aquí está el esquema de cuándo los trabajadores estadounidenses creen que serán capaces de retirarse.

Cuándo piensa la mayoría de los trabajadores que se jubilará

Edad Porcentaje Antes de 65 29.6% A los 65 16.3% Entre 66-69 14.2% A los 70 13.5% Después de los 70 11.6% No lo sabe 10.4% Nunca 4.4%

Lee el reporte completo aquí. La mayoría de los encuestados dicen que no han calculado cuánto dinero necesitarán realmente para jubilarse, de acuerdo con el informe. Eso significa que no tienen un mapa que los lleve a la jubilación. ¿Por dónde comenzar? Clark dice que la libertad financiera en la jubilación normalmente significa ahorrar mucho durante el camino. “Ahorrar dinero es una elección; no hay necesidad que lo hagas”, dice Clark. “Y si ahorrar dinero no es algo que es importante para ti, simplemente significa que probablemente tendrás que trabajar más”.