Twitter banea robot espacial Ruso que acusó astronautas de embriagarse

Todo parece indicar que, cuando se trata de Twitter, no solo los humanos tienen la capacidad de generar polémica.

Recientemente, el robot espacial ruso conocido como Fedor, fue expulsado de esta red social por realizar declaraciones que, de acuerdo con Twitter, fueron agresivos.

En ellas, el robot espacial acusó a varios astronautas de emborracharse durante la misión que realizaban dentro de la Estación Espacial Internacional, lo que causó la baja inmediata de este usuario.

De acuerdo con información del portal The New York Post, el robot humanoide conocido como ‘Fedor’ se ha destacado por tener una presencia virtual que, para algunos, ha resultado polémica.

Se trata de un robot astronauta que, desde hace algún tiempo, ha compartido información relacionada con algunos asuntos espaciales que podrían ser considerados delicados.

Su constante participación en Twitter ha dirigido la mirada hacia la información que comparte, aunque recientemente el tono de sus mensajes y la información delicada compartida en ellos ha ocasionado su salida inminente de la aplicación.

En días recientes, el robot publicó un tuit en el que acusó a dos ex astronautas de emborracharse durante una reciente misión dentro de la Estación Espacial Internacional.

Lo que parecía un simple mensaje, pronto se convirtió en un posible escándalo político dentro de Rusia.

El robot Fedor, cuyo nombre oficial es Skybot F-850, recibe este sobrenombre por las siglas en inglés ‘Final Experimental Demonstration Object Research’ (Objeto de Demostraciones e Investigación Final).

Fedor fue enviado a la Estación Espacial Internacional el 20 de agosto pasado, y su lanzamiento se realizó en Kazajstán por medio de la cápsula rusa Soyuz.

La tarea de Fedor se vio truncada después de sólo diez días, al término de los cuales los investigadores encargados del programa llegaron a la conclusión de que el robot no podía caminar de manera funcional en la microgravedad.

Sin embargo, diez días bastaron para que la reputación del ‘robonauta’ se viera marcada por su ‘mal comportamiento’.

Durante ese tiempo, Dmitry Rogozin, ex viceprimer ministro ruso, quien ahora forma parte del programa espacial ruso llamado Roscosmos, compartió algunas imágenes de Fedor que llamaron la atención de la prensa.

En ellas, el robot ruso se puede ver conduciendo un automóvil, levantando pesas y disparando armas, lo que le generó una reputación de ‘problemático’, al menos dentro de algunos sectores.

¿Rogozin, detrás de los ataques en Twitter?

La presencia de Fedor en redes sociales había generado una gran atención, pero no fue sino hasta hace unos días que dicha popularidad se transformó en un ataque directo hacia dos veteranos astronautas y políticos rusos.

Se trata de Maxim Suraev y Alexander Samokutyayev, quienes fueron víctimas de una serie de ataques entre los que destaca la declaración de Soyuz con respecto al supuesto comportamiento de estos dentro de la Estación Espacial Internacional.

El polémico tuit de Fedor incluyó fuertes declaraciones en contra de Suraev y Samokutyayev, en las que expuso que: “Los robots, a diferencia de Suraev y Samokutyayev, no son susceptibles a debilidades, no violan la ley seca de la estación orbital, no dicen tonterías , completan las tareas de vuelo sin quejas y no buscan dejar las fuerzas cosmonautas por un lugar en la Duma estatal.”

A esta declaración se le añadió un último tuit antes de ser desactivada por Twitter: “Mi opinión de la gente es mala.”, fue el último mensaje de Fedor en esta red social.

Por supuesto, además de la eliminación de la cuenta, algunos usuarios notaron ciertas similitudes entre los tuits de Fedor con los mensajes de Dmitry Rogozin.

Se cree que existe una disputa de carácter personal entre los miembros de Roscosmos, entre los que se encuentran Rogozin, Suraev y Samokutyayev.

Estos dos últimos han realizado duras críticas hacia su líder, Rogozin, lo que, de acuerdo con algunos medios, podría haber ocasionado un disgusto entre el ex viceprimer ministro Ruso.

Entre estas acusaciones destacan la de Suraev, quien insinuó vía Twitter que Ragozin no había invertido lo suficiente en el programa ruso de viajes espaciales, comparando el éxito de SpaceX con los aparentes fracasos espaciales rusos.

Por su parte, Rogozin fue enfático al declarar estas acusaciones, y ha llegado a asegurar que él no tuvo nada que ver con las declaraciones realizadas por Fedor.

“Esta no es una pregunta para nosotros, ustedes necesitan ponerse en contacto con Fedor y escribirle a él”, declaró Rogozin ante la prensa rusa.

Actualmente, Twitter se encuentra en una apuesta por la propagación de información fidedigna y ha tratado de poner un alto a las cuentas que tienen como objetivo publicar mensajes que, de acuerdo a sus estándares, son agresivos.

En el caso de Fedor, el tuit desató una lucha política que podría derivar en una disputa legal formal.

Al menos uno de los astronautas implicados, Samokutyayev, declaró al portal ruso Rise que está deliberando la posibilidad de presentar cargos, y afirmó que no hay existencia de bebidas alcohólicas dentro de la Estación Espacial Internacional.

“Estoy indignado por este insulto. Iré a la corte, no dejaré pasar este incidente, ni yo ni Maxim Suraev. Somos héroes de Rusia…”, finalizó el astronauta.