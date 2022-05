Las muestras tomadas de tres turistas de Tennessee y Florida que murieron en un centro turístico en las Bahamas en circunstancias misteriosas se enviaron a un laboratorio en los Estados Unidos para acelerar los resultados y ayudar a las autoridades a entender qué sucedió, dijeron las autoridades recientemente e informó The Associated Press.

Turistas mueren Resort Bahamas: “Nuestros corazones están afligidos”

El pasado martes, las autoridades identificaron a las víctimas como una pareja casada de Tennessee, Michael Phillips, de 68 años, y Robbie Phillips, de 65, y un residente de Florida, Vincent Paul Chiarella, de 64. El agente Rolle se negó a proporcionar sus lugares de origen, señaló The Associated Press. Poco después, Know News entrevistó a Kali Hanson, hija de la pareja.

“Nuestros corazones están afligidos y rotos, pero llenos de esperanza. Sabemos que nuestra mamá y nuestro papá están experimentando la plenitud del gozo en la presencia de nuestro padre celestial. Ya los extrañamos terriblemente. Nuestros padres dejaron un legado de fe en Jesús y amaron generosamente a su familia y amigos”, señaló Kali Hanson -hija de la pareja casada- a Knox News parte de USA TODAY. Archivado como: Turistas mueren Resort Bahamas