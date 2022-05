Muere hijo de Nick Cave a tan solo unos años de la muerte de su otro hijo

Jethro Lazenby se enfrentó a muchos problemas personas que tenían que ver con su salud mental, el modelo nació de la modelo Beau Lazenby y el Sr. Cave en 1991. Conforme fue creciendo, se fue consolidando al mundo del estrellato, pues protagonizó papeles en la película Corroboree del 2007 y My Little Princess del 2011, junto a Isabelle Huppert.

La muerte del otro hijo de Nick, Arthur Cave

Las tragedias dentro de la vida del compositor australiano de 64 años lo han asechado desde la muerte de su hijo menor, ahora con la noticia de la muerte repentina de su otro hijo, el cantante se encuentra devastado. El primer golpe lo recibió en el año 2015, y ahora la muerte de Jethro en 2022.

De acuerdo con informes de The Sun, el hijo menor, Arthur, falleció al caerse de un acantilado de 60 pies después de tomar la droga alucinógena LSD, según se escuchó más tarde en una investigación. La familia se pronunció ante ésta primera tragedia y lo describieron como un “niño hermoso, feliz y amoroso”, y su muerte inspiró dos álbumes, Skeleton Tree y Ghosteen, y el documental de 2016 One More Time With Feeling, según informó The Sun. Archivado como: Muere hijo de Nick Cave Jethro Lzenby