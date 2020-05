El presidente, Donald Trump, afirmó este miércoles que su equipo de respuesta al COVID-19 se mantendrá “indefinidamente” con su foco centrado en la seguridad y la apertura económica, apenas un día después de anunciar su intención de desmantelarlo y distribuir sus tareas en diferentes agencias federales, reseñó Efe.

“El Grupo de Trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, liderado por el vicepresidente Mike Pence, ha hecho un excelente trabajo al conjuntar recursos altamente complejos que han establecido un elevado estándar para otros a seguir en el futuro”, sostuvo Trump en su cuenta de Twitter.

….gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people ….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020