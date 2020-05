El Dr. Anthony Fauci, miembro especialista del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, descartó la teoría de que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio chino, contradiciendo lo que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo han estado diciendo, según un informe, reseñó The New York Post.

“Si se observa la evolución del virus en los murciélagos y lo que hay ahora afuera, la evidencia científica se inclina muy, muy fuertemente hacia esto, no podría haber sido manipulado artificial o deliberadamente”, dijo Fauci a National Geographic en una entrevista exclusiva.

In an exclusive interview, Dr. Fauci discusses the rush to reopen, why he does not believe coronavirus escaped a Chinese lab, and tips for handling the pandemic's information deluge https://t.co/qqplY7eBAo

— National Geographic (@NatGeo) May 5, 2020