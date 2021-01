El presidente Donald Trump aseguró que el impulso de los demócratas sobre un segundo juicio político en su contra está causando una “enorme ira” en la nación

Trump aseguró que a pesar de que el juicio era algo terrible “no queremos violencia. Nunca violencia”

El presidente habló mientras partía hacia Texas para inspeccionar el muro fronterizo con México

El presidente saliente Donald Trump declaró el martes que las gestiones en el Congreso para someterlo a juicio político por segunda vez están causando “enorme enojo” en la nación pero que él no está a favor de la violencia, informó The Associated Press.

En conversación con reporteros en la Casa Blanca, el mandatario saliente expresó: “Realmente es algo terrible lo que están haciendo”, pero añadió: “no queremos violencia, nada de violencia”.

Agregó que el discurso a sus seguidores fue “totalmente apropiado”.

Fueron sus primeras declaraciones a la prensa desde que una turba de partidarios suyos tomó por asalto al Capitolio en Washington después que el mismo Trump pronunció un discurso animándolos a que lo hicieran, sin embargo, durante las declaraciones no condenó los disturbios.

Sobre el juicio político, Trump dijo que es “algo realmente terrible lo que están haciendo”. Pero dijo: “No queremos violencia. Nunca violencia”.

Los legisladores de la Cámara de Representantes se están reuniendo en el Capitolio por primera vez desde el motín mortal a favor de Trump para aprobar una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25 para declarar al presidente incapaz de servir.

En vista de que no se espera que Pence tome ninguna medida de este tipo, la Cámara actuaría rápidamente para acusar a Trump.

