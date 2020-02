Presidente Trump ordenará encender motores en Daytona 500, en Florida

El presidente Donald Trump dará la señal a los pilotos de encender sus motores antes de las 500 millas de Daytona, en Florida. Dirigentes del circuito Daytona International Speedway nombraron a Trump como “grand marshal” de la carrera con la que inicia la temporada de la NASCAR.

Esto significa que pronunciará las cuatro palabras más famosas de estas carreras de autos. “Caballeros, enciendan sus motores”, ha sido una frase insignia de las competencias en el país y en todo el mundo por décadas.

El vocero de la Casa Blanca Judd Deere dijo el jueves que el mandatario tiene planeado acudir a la carrera. El presidente de la pista Chip Wile confirmó la noticia en un comunicado.

“Daytona International Speedway ha tendido el privilegio de recibir a varios presidentes en funciones de los Estados Unidos a lo largo de su historia”, dijo Wile. “Nos sentimos honrados de que el presidente haya elegido el espectáculo y la emoción de la ‘Gran Carrera Estadounidense’”.

Trump será el tercer presidente en funciones en asistir a una carrera en Daytona, pero sólo el segundo en acudir a las 500 millas. George W. Bush estuvo presente en el 2004.

President Trump is the second president to attend the Daytona 500. George W. Bush attended the race in 2004. https://t.co/S3ulrOCZY0

Asimismo, Trump será el primer mandatario que recibe el papel de honor en la ceremonia previa.

Trump tiene programado pasar parte del fin de semana, que se prolonga por el feriado del Día de los Presidentes, en su club privado en Palm Beach, Florida.

La Administración Federal de Aviación emitió una restricción de vuelo para el domingo y el Servicio Secreto de Estados Unidos, responsable de la seguridad del presidente, publicó en Twitter un aviso a los aficionados, acerca de que los drones están prohibidos en un radio de 30 millas (48 kilómetros) alrededor de la carrera en Daytona Beach, una restricción que se utiliza para las visitas presidenciales.

Ladies and Gentlemen start your engines but not your drones. The Secret Service is securing the @NASCAR Daytona 500 by providing a 30 mile “No Drone Zone”. Enjoy the race. pic.twitter.com/pHjp7Bvwix

— U.S. Secret Service (@SecretService) February 12, 2020