Hombre de Florida encuentra un caimán de más de siete pies en su garaje

Un hombre residente en North Port, en la costa oeste de Florida, se encontró en el garaje de su casa con un intruso peligroso, un caimán de siete pies de largo (2,1 metros) que este miércoles aparece fotografiado en lugar destacado en los medios de Florida.

Wallet ✔️ Keys ✔️ Phone ✔️ Alligator ✔️ Let's go honey. Wait… what? One local resident on Hobblebrush Drive in North Port had a seven footer trying to catch a ride this afternoon. We got the confused Alligator mississippiensis back into the nearby canal. C-ya later #alligator ! pic.twitter.com/R7e6TiFb5K

Una vez recuperado del susto, el hombre avisó a la policía de North Port, que acudió a la residencia y se hizo cargo del reptil.

“Hemos devuelto el confundido Alligator mississippiensis al canal del que salió”, dice el mensaje del Departamento de Policía de North Port que acompaña a las fotos del caimán junto al automóvil del dueño del garaje y rodeado de trastos.

Los caimanes y los cocodrilos de Florida son animales protegidos, contra los que solo se puede actuar cuando hay riesgo inminente para la vida humana.

Florida cuenta con una población de unos 1,3 millones de caimanes, gracias a un exitoso programa que hace décadas logró sacarlos del peligro de extinción.

"Hi. My name is Florida. You may go back inside now and change your shorts."

A 7-foot alligator surprised a North Port couple this afternoon when they stepped into their garage.

(Looks downright pleased with himself, doesn't he?)

📷 @NorthPortPolice #OnlyInFlorida pic.twitter.com/G63TIokGBr

— Chris Cato FOX 13 (@chriscato) February 11, 2020