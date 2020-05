Trump será reelecto en noviembre, lo dice una esparragóloga. Resulta que Trump anda estresado por la carrera por las elecciones de noviembre y hay una buena señora que ya sabe lo que va a pasar.

Algunas personas leen las estrellas, otras leen las hojas de té, pero una mujer en Bath, Inglaterra, lee lanzas de espárragos.

Es vidente, pero no es de las que conocemos, como Mhoni Vidente. Esta es una ‘esparragóloga’ o ‘asparamancer’.

Esta lectora de espárragos, o ‘asparamancer’ de 64 años, que se llama Jemima Packington, y conocida como Mystic Veg, ha echado sus verduras para el mes de mayo, que es el Mes Nacional del Espárrago y predice que Trump será reelegido y luego será acusado nuevamente.

Packington arroja espárragos al suelo y hace predicciones a partir de los patrones que hacen. “Soy la única asparamancer del mundo, y hago predicciones con espárragos”, dijo. “Echas un espárrago, no lo lanzas, y los espárragos crean patrones sobre una superficie plana. Y luego, a partir de los patrones creados, puedo hacer predicciones”, dice al SomersetLive.

Jemima Packington, is an ‘asparamancer’, and she has cast her vegetables for the month of May – which is National Asparagus Month. 😆https://t.co/kAejSZXsK5

— FRANK 107.5 (@FRANKFMMAINE) May 4, 2020