Una de las personas describió la ruptura como “una decisión mutua” que refleja las diferencias de opinión sobre la dirección del caso, según The Associated Press.

Incertidumbre sobre el resultado de este segundo juicio

Los cambios de última ahora provocaron más incertidumbre a la preparación y estrategia del equipo de defensa de Trump.

Sin embargo, todos los senadores republicanos menos cinco votaron esta semana a favor de desestimar el caso antes incluso de que comenzara, señaló AP.

Lo anterior dejando claro que es “improbable que Trump sea condenado” independientemente de cuál sea su equipo de defensa.

Abandonan el equipo del expresidente

Greg Harris y Johnny Gasser, dos exsecretarios de Justicia de Carolina del Sur, salieron también del equipo, según una de las personas consultadas.

Según otra persona con conocimiento de las contrataciones, los abogados que abandonaron el proyecto, lo hicieron porque Trump quería que hicieran “una defensa basada en las acusaciones de fraude electoral”.

Algo que no estaban dispuestos a hacer, según reveló The Associated Press.

