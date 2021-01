Melania Trump abre una oficina de negocio en Florida para seguir los pasos de su marido

La ex primera dama busca ayudar a niños y se enfoca en prevención del ciberacoso y uso de drogas

Entre sus empleados estarían tres personas que trabajaban en la Casa Blanca

Melania Trump Be Best. La ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, está siguiendo los pasos de su marido, y abre una oficina para los planes que tiene sobre un negocio en la residencia de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida, según Univision.

Melania buscar desarrollar la iniciativa “Be Best”, en la cual busca ayudar a los niños sobre los temas en que su negocio se enfocará que son la prevención del ciberacoso y evitar el uso de las drogas.

La esposa del expresidente Donald Trump, estaría contemplando contratar para empleados a tres personas que estaban trabajando en la Casa Blanca, durante el mandato del republicano, según CNN.

Entre esas personas estarían se nombra a Hayley D’Antuono, Mary Finzer y Marcia Kelly, que sus funciones en la Casa Blanca era de roles de logística, asistencia y asesoría.

Melania estaría siguiendo los pasos de Donald Trump, luego de que se supiera que cuando terminó su mandato como presidente de los Estados Unidos, abrió una oficina.

Durante el último año de Trump como mandatario, uno de los negocios que dejó ganancias fue el club privado de Mar-a-Lago, se ha convertido en su lugar de residencia y en un centro de operaciones de su familia luego de anunciar su retiro.

Pero algunos miembros no están conformes con la mudanza de la familia Trump a Florida, y han abandonado el club luego de los disturbios ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero.

Incluso residentes de un complejo que se encuentra al sur del estado de Florida, quieren que el nombre de Donald Trump sea removido de su hogar luego de los disturbios ocurridos en Washington, causados por los manifestantes republicanos.