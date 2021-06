A través de las imágenes se pueden observar que las señalamientos de precaución estaban funcionando correctamente y las puertas estaban cerradas en ese momento para no permitir el paso, pero el vehículo, rodeó y entró en el camino del tren, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de East Chicago.

Varios accidentes idénticos se han presentado en los últimos años, dejando ver la negligencia de las personas que conducen su automóvil, y que no respetan las señales de seguridad, ya que en las mayorías de las ocasiones lo que buscan en llagar un poco más rápido a su destino

Los hechos ocurrieron cuando una minivan fue golpeada por el tren en un cruce de ferrocarril en Indiana, en la mañana del sábado, donde aparentemente el culpable fue el conductor del vehículo Honda Odyssey, por no respetar los señalamientos que indicaban que estaba por pasar la locomotora, según CNN .

Las autoridades ya identificaron a los pasajeros, pero por cuestiones de seguridad no han revelado sus nombres, solo se sabe que el conductor que perdió la vida era un hombre de 36 años, y una persona femenina quien también murió tenía 38 años de edad, agregando a la menor de 10 años. Los otros tres menores se encuentran graves en el hospital.

El accidente se presentó en la mañana de este sábado, causando hasta el momento 3 muertes, en las cuales está incluido una niña de 10 años de edad, que también se encontraba dentro de la minivan, que no respeto los límites de seguridad, y provocó esta terrible tragedia.

Tren golpea minivan: Internautas no entienden como sucedió el accidente

De inmediato a través de las redes sociales, los internautas se hicieron presentes en los comentarios, escribiendo sus distintas opiniones acerca del accidente. En donde la mayoría no entiende como es que el conductor no haya visto pasar el tren y los señalamientos.

“A día de hoy todavía no lo entiendo. Una vía de tren y cruzando cómo diablos no ves un tren de culo grande bajando por sus vías. Deje sus teléfonos. No, espere, esto ha estado sucediendo mucho antes que los teléfonos”, “Nunca entendí cómo un tren choca contra un auto”, fueron algunos comentarios.