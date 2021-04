Junto a la instantánea donde luce lastimado, el joven se tomó el tiempo para agradecer a sus seguidores el haberse preocupado: “Gracias a todos por sus mensajes ánimos y vibras, aunque no pueda contestar me ayudan a mantener el ánimo a tope”, escribió en el post.

El hijo del novio de Lucero se encuentra estable

Según el porta de Tv Notas, el joven dio a conocer el accidente que tuvo mientras realizaba estas hazañas y dijo que aunque sus lesiones fueron algo dolorosas, ya se estaba en recuperación: “Quería tomarme un minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribirme. Los amo a todos y todos ustedes me han ayudado mucho más de lo que pueden imaginar”

Luego agregó: “Para todos aquellos que no sepan, tuve un accidente haciendo paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como he escuchado, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo. Y esto pasará también”, dijo el Jr. confirmando que ya se encuentra mejor de salud. Archivado como Hijo novio de Lucero Michel Kuri Jr accidente