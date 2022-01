Animales—es divertido jugar con ellos, lindo acurrucarse con ellos, y emocionante aprender de ellos. Y cuando se trata de tratamientos de belleza o tu rutina de belleza, probablemente pasas años evitando productos que fueron probados en animales, o causaron daño a animales en el proceso de producción. Pero ¿qué hay de usar animales EN tu rutina de belleza? Suena bizarro, ¿verdad? Bueno, lo es. Pero también se está convirtiendo en algo cada vez más y más común ver criaturas espeluznantes (y que se arrastran) en todo el mundo de la belleza, desde el salón para uñas a spas, cremas y más.

De acuerdo con Jeanine Recckio, de Mirro Mirro Imagination Group, que pronostica tendencias de belleza: “Aunque recurrir a ingredientes de origen animal no es el concepto más reciente, categóricamente salió de la nada… consumidores están atraídos por lo exótico que son o su atractivo impactante”. Algunos de estos tratamientos de belleza están inspirados en tradiciones de belleza que han existido por años en otras culturas y otros están basados en investigación médica, pero algo que todas comparten es el uso interesante de animales o secreciones de animales. Sabemos que la gente hará casi cualquier cosa para sentirse joven, pelear contra el envejecimiento y lucir un mejor look de pies a cabeza. Y sí, eso incluye ofrecerse de voluntaria para aplicar excremento de ave en su rostro. Ya sabes lo que dicen, no digas que no te gusta hasta que no lo pruebes. Si es lo suficientemente bueno para Gwyneth Paltrow, estamos seguras que es lo suficientemente bueno para nosotras. Aquí hay algunos de los tratamientos de belleza más hot del momento que involucran animales vivos.