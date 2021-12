Sí, lo sabemos: la idea de manejar abono no suena súper atrayente. ¿Y si atraemos animales salvajes y hacemos que el patio apeste? Eso sin mencionar el factor asqueroso si los niños deciden que sería un buen lugar para jugar. Honestamente, suena como que consume tiempo y sólo es otra cosa que agregar a nuestro ya de por sí ocupado día. Pero entonces leemos esto de EPA: “Los restos de comida y los desperdicios del patio actualmente forman el 20 o 30 por ciento de lo que tiramos, y debería ser convertido en abono.”

Entonces aprendimos que “abonar tiene más cosas a favor que casi cualquier otra cosa ecológica en la que pueda pensar,” de Sheryl Eisenbeg, consejera del consejo de Defensa de los Recursos Nacionales. Así que… hemos cambiado de opinión, ¡todos deberían abonar! Ahora sabemos que en realidad abonar es bastante fácil. Puede hacerse dentro o fuera de la casa y no requiere de mucho tiempo. Si examinas los beneficios de hacerlo, te darás cuenta de que no sólo beneficia al medio ambiente, sino también a tu cartera. Ya que sabemos que puede ser un reto comenzar a hacerlo, aquí hay 15 razones que te convencerán. Verás que no es difícil y que los beneficios son muchos.