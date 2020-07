Un tratamiento experimental habría eliminado el VIH en un brasileño

“Estos son resultados emocionantes, pero son preliminares”, afirmó una doctora de la Universidad de California

De ser confirmado, sería la primera vez que el virus sería eliminado en un adulto sin un trasplante de médula o de células madres

Un hombre brasileño con sida no ha mostrado indicio alguno del virus que causa la enfermedad durante más de un año desde que dejó de tomar medicinas para el VIH, luego de recibir una intensa terapia experimental dirigida a eliminar el virus oculto en su cuerpo, reportaron los médicos el martes, de acuerdo con The Associated Press.

El caso necesita ser verificado independientemente y es demasiado pronto para conjeturar sobre una posible cura, dijeron los científicos.

“Estos son resultados emocionantes, pero son preliminares”, afirmó la doctora Monica Gandhi, especialista en SIDA de la Universidad de California en San Francisco. “Esto sucedió con una persona, una sola persona” y no con las cuatro otras que recibieron el mismo tratamiento, agregó.

Otro especialista de la UCSF, el doctor Steven Deeks, dijo: “no es una cura”, solo un caso interesante que merece más estudios.

El caso fue descrito en una conferencia sobre SIDA en la que investigadores revelaron además un avance importante en la prevención: una inyección de un medicamento experimental cada dos meses fue más efectivo que las píldoras diarias de Truvada para prevenir que hombres homosexuales no infectados contrajeran el VIH de un compañero sexual infectado.

Centenares de miles de personas toman esas píldoras preventivas ahora y la inyección les daría una nueva opción, casi como una vacuna temporal.

Si el caso brasileño se confirma, sería la primera vez que el virus ha sido eliminado en un adulto sin un trasplante de médula o de células madres.

Los expertos independientes quieren determinar si la remisión perdura que la combinación de medicamentos en la terapia que recibió sea usada en más pruebas.

“Estoy muy emocionado porque es algo que quieren millones de personas”, dijo el hombre de 35 años, que habló con The Associated Press a condición de anonimato. “Es un regalo de vida, una segunda oportunidad para vivir”.

Los trasplantes fueron como otros dos hombres, apodados pacientes “Berlín” y “Londres” por los lugares donde fueron tratados, fueron curados previamente.

“Soy una prueba viviente de que es posible ser curado”, dijo Adam Castillejo, el paciente “Londres”, durante una conferencia de prensa en el encuentro sobre sida, que se realiza en internet debido a la pandemia de coronavirus.

Él y el paciente “Berlín”, Timothy Ray Brown, tuvieron donantes con un gen que confiere inmunidad natural contra el VIH. Esos trasplantes son muy riesgosos y poco prácticos para ser intentados a gran escala, por lo que los médicos estudian otros métodos.

Por otro lado, un estudio científico arrojó que las grasas saturadas no dañan el corazón.

El investigador de enfermedades cardíacas de la Universidad del Sur de Florida (USF) reconoce que suena extraña esta defensa de los alimentos de origen animal y los aceites tropicales (el de coco) que desarrolla en un estudio publicado recientemente en la revista británica BMJ Journals, de acuerdo con la agencia Efe.

