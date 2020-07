Dr. Juan Rivera revela dura noticia del coronavirus para los hispanos

El reconocido cardiólogo dice que los hispanos se infectan más con el coronavirus

También, que tienen un riesgo más alto de muerte

Lo que faltaba. El Dr. Juan Rivera, reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión, revela dura noticia del coronavirus para los hispanos.

En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, y que hasta el momento tiene más de 112 mil reproducciones, el Dr. Juan Rivera comparte información que no es muy halagadora para los hispanos:

“#Coronavirus. Data del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) demuestra que nosotros los hispanos nos estamos infectando más con el coronavirus y tenemos un riesgo más alto de muerte“.

El reconocido cardiólogo, después de disfrutar unas merecidas vacaciones y estar de regreso en Miami, Florida, comentó que leyó un artículo muy importante para los hispanos publicado en el New York Times sobre el riesgo de contraer coronavirus y el riesgo de muerte en hispanos en comparación a blancos.

“Para que el New York Times pudiera obtener esta data del Centro de Control de Enfermedades tuvo que demandar al Centro de Control de Enfermedades, quien no quería proveer esta data libremente a la prensa, entonces, eso lo hace un poquito más importante porque obviamente no es bueno que el Centro de Control de Enfermedades no esté compartiendo esa data con los medios de comunicación porque eso es importante a la hora de educar a la población”.

Con un rostro de preocupación, Dr. Juan Rivera compartió que, según esta información, “los hispanos estamos contagiándonos tres veces más que personas blancas, y en términos del riesgo de mortalidad, es dos veces más probable que un hispano muera de coronavirus que un blanco”.

El corresponsal médico de Univisión prosigue con esta dura noticia: “Entre las edades de 40 y 59 años (rango en el que se encuentra él), los hispanos se infectan cinco veces más que los blancos, y en términos de las muertes, menores de 60 años, casi un 25 por ciento de los hispanos mueren en comparación con solo un 6 por ciento de los blancos”.

El Dr. Juan Rivera dice que se habla mucho de esta disparidad entre los hispanos y los blancos principalmente porque se menciona que los hispanos tienen un mayor porcentaje de obesidad y de diabetes, pero no es simplemente eso.

“Eso es lo que quisieran que las personas crean porque es una explicación sencilla hasta cierto punto y es una explicación que hasta cierto punto también culpabiliza a los hispanos, pero sin embargo, no es eso simplemente, es el hecho de que los hispanos tienen que seguir trabajando y no pueden trabajar desde sus casas como otras personas privilegiadas, es el hecho de que muchos hispanos viven en un apartamento con 6 personas con un baño y, obviamente, una vez alguien está enfermo en la casa y no pueden aislarse de manera adecuada”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ