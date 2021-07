¿Estás en búsqueda de trabajos bien remunerados? En Estados Unidos existe una gran oferta laboral para todo tipo de personas; ya sea que optes por iniciar tu propio negocio o decidas afiliarte a alguna oficina o marca en particular, tus oportunidades son ilimitadas.

Es posible que algunos de estos trabajos requieran de alguna licencia o permiso especial; sin embargo, el hecho de no contar con certificaciones no significa que no puedas acceder a las mejores oportunidades.

Aunque el 2020 fue un año duro para algunas personas, ya que la pérdida de empleos se convirtió en uno de los efectos colaterales de la pandemia, el 2021 se postula para ser un año con grandes oportunidades en la mayor parte de las áreas laborales. Es momento de que elijas cuál es el trabajo de tus sueños y vayas en búsqueda de él: ¿Quieres saber cuáles son los trabajos que mejor pagarán en el 2021? ¡Aquí te decimos todo acerca de ellos!

TRABAJOS QUE PAGUEN BIEN EN EL 2021

Trabajos de Médico Internista:

El puesto de médico internista es probablemente uno de los más prestigiosos de esta lista, no solo en Estados Unidos sino en cualquier otra parte del mundo. Esto es porque este puesto requiere de una serie de habilidades y competencias que no todas las personas poseen o desarrollan.

El trabajo de un médico internista es arduo y minucioso; por ejemplo, entre sus tareas se encuentran el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones, por lo que además de sus certificaciones, debe contar con una gran habilidad de comunicación verbal. El médico internista también tiene como tarea principal contribuir a que los pacientes conserven un buen estado de salud, no solo por medio de su diagnóstico y tratamiento, sino también por implementar medidas preventivas en sus pacientes: buenos hábitos alimenticios, actividad física, entre otras cosas.