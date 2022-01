Trabajador hispano de Taco Bell murió baleado frente a su hijo

Finalmente, la víctima fue identificada como Alejandro García, un trabajador de Taco Bell de 41 años. Lo que no se sabía hasta ahora era que su hijo de 19 años estaba esa noche trabajando con su padre en la tienda y luego de la balacera lo vio morir. Informes aseguran que quien se negó a recibir el dinero falso en un principio fue precisamente el joven.

El sábado, cerca de las 11 de la noche, un sujeto pasó por el Drive Thru del restaurante Taco Bell ubicado en Avalon y Century Boulevards, en Los Ángeles, e intentó pagar su orden con un billete falso. Cuando el trabajador se negó a recibírselo, el hombre abrió fuego contra él con un arma semiautomática.

¿Cómo murió el empleado de Taco Bell?

Karina García, otra prima de la víctima, llegó a la escena tratando de servir de apoyo para el hijo de la víctima, quien se veía visiblemente angustiado. “Es muy difícil para él. No me puedo imaginar ver a tu papá siendo asesinado frente a tus ojos, y tú estás parado ahí y no puedes hacer nada al respecto”, dijo.

“Una de las balas entró, directo a su papá. Él estaba del otro lado. Directamente en el corazón, murió instantáneamente. Él supo que estaba muerto tan pronto como se acercó y trató de salvarlo, tocarlo, y se fue”, narró García en una breve entrevista con la cadena de noticias CBS.