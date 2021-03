No se han reportado muertes en Newnan

El alcalde de Newnan, Keith Brady, dijo que no se informaron muertes de inmediato. La fuerte tormenta siguió a una serie de tornados que azotaron Alabama el jueves, incluido uno que las autoridades dijeron que viajó aproximadamente 100 millas (160 kilómetros) a través del estado, informó The Associated Press.

En el este de Alabama, el alguacil del condado de Calhoun, Matthew Wade, dijo que cinco personas murieron en un torbellino que cruzó un camino diagonal a través del condado, golpeando principalmente áreas rurales, algo que probablemente evitó que el número de muertos fuera mayor.