Página

1 de 6

Una tormenta invernal provocó la caída de nieve en el norte de Georgia.

El área metropolitana de Atlanta también se vió cubierta de blanco.

Los pronósticos indican que se pueden registrar hasta 4 pulgadas de nieve.

Cuando parecía que el invierno pasaría por Georgia sin la siempre ansiada caída de la nieve, la mañana de este sábado fue testigo de una tormnenta invernal en varios condado al norte del estado, entre los cuales están los pertenecientes al área metropolitana de Atlanta.

Your feel-good content of the day is CJ the puppy seeing snow for the first time 🐶❄️ 📷: Kathryn Emling in Atlanta, GA pic.twitter.com/7Buhg6VYe5 — The Weather Channel (@weatherchannel) February 8, 2020

Según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, este fin de semana podrían caer en varias partes del norte de Georgia hasta hasta cuatro pulgadas de nieve posible, con acumulaciones más altas en algunos condados.

Es por ello que diversas áreas están bajo una advertencia de tormenta invernal, en el norte de Georgia, hasta las 4 de la tarde y un aviso adicional de clima invernal está vigente para el área metropolitana de Atlanta.

En su parte, la agencia precisa que s espera que las temperaturas aumenten el transcurso de la tarde, “por lo que una transición a la lluvia debería mejorar las condiciones del tiempos; no obstante, el mercurio vuelve a descender por debajo del punto de congelación en la noche.

959 AM – 3.5 inches in Chickamauga! This area is in a Winter Storm Warning. Enjoy and stay safe! #gawx #gawxcond https://t.co/C6FrNhmsIy — NWS Atlanta (@NWSAtlanta) February 8, 2020

Entre las medidas a adoptar con el fin de evitar problemas tras la caída de la nieve y el posterior proceso de descongelación, lo cual provoca que las carreteras estén resbaladizas, el Servicio recomienda reducir la velocidad en la conducción y hacerlo con suma precaución.