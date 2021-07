Elsa al parecer no causó daños graves en Florida, aunque continúa amenazando con aguaceros e inundaciones y obligó a emitir varias alertas de tornado. Un aviso de tormenta tropical continuaba en vigor para las costas de Georgia y Carolina del Sur. Los meteorólogos pronosticaron que Elsa continuaría como tormenta tropical hasta el viernes y emitieron el aviso correspondiente para la zona desde Carolina del Norte hasta Massachusetts.

La tormenta tropical Elsa dejó el miércoles un muerto en Florida y varios heridos en Georgia después de que un posible tornado azotara un campamento para vehículos recreativos en una base de la Marina en el sureste del estado, informó The Associated Press.

Ahora hay una advertencia de tormenta tropical al norte de Great Egg Inlet, Nueva Jersey a Sandy Hook, Nueva Jersey, y para la costa de Long Island desde East Rockaway Inlet hasta el extremo este a lo largo de la costa sur y desde el puerto de Port Jefferson hacia el este en el Costa norte. También está vigente una advertencia desde New Haven, Connecticut hasta Merrimack River, Massachusetts, incluidos Cape Cod, Block Island, Martha’s Vineyard y Nantucket. Archivado como: tormenta Elsa muertos.

Se esperaron precipitaciones de 5 a 10 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 15 pulgadas el martes en partes de Cuba, lo que resultó en importantes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. No hubo informes tempranos de daños graves cuando Elsa pasó sobre Cuba.

180,000 personas fueron evacuadas

“El viento sopla fuerte y llueve mucho. Un poco de agua está entrando por debajo de la puerta de mi casa. En el patio el nivel es alto, pero no entraba a la casa”, dijo a The Associated Press por teléfono Lázaro Ramón Sosa, un artesano y fotógrafo que vive en la localidad de Cienega de Zapata. Sosa dijo que vio algunos árboles de aguacate caer cerca.

Elsa había pasado el domingo y gran parte del lunes barriendo paralelamente a la costa sur de Cuba antes de dirigirse a tierra, lo que evitó que la mayor parte de la isla sufriera efectos significativos. Como medida de precaución, las autoridades cubanas habían evacuado a 180.000 personas ante la posibilidad de fuertes inundaciones por una tormenta que ya azotaba varias islas del Caribe, matando al menos a tres personas.