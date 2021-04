El aspecto del actor en la fotografía alarmó a algunos de sus seguidores, quienes le pidieron que se siga cuidando y no deje de probar alimentos: “Que maravilla !!!! Un milagro increíble ! Dales besos de mi parte, por favor coma!”. Otro de los comentarios que recibió fueron para desearla su pronta recuperación.

En la imagen se puede apreciar al cantante y productor acompañado de Estrada y su esposa. Carla Estrada escribió: “Uno de esos días que sabes que va a ser hermoso, pero hoy la realidad superó mis expectativas!!! Me siento muy feliz, agradecida con Dios!! @antonio.mauri tienes una misión que cumplir en esta vida!!! @carlamaurioficial @ldupond”.

“Qué alegría verte bien mi Toño, que te sigan apapachando y que te termines de recuperar pronto!”, “Qué bueno, me alegra, se ve que se esta recuperando su peso. Dios lo va a seguir sanando, que dicha. Ojalá pronto lo volvamos a ver en una gran telenovela”.

Fue cuando le detectaron un importante daño pulmonar que requería de trasplante. Su hijo, Toño Mauri Jr., dijo en diciembre a El Universal que la operación era la única salida para que su padre se recuperara. “La verdad es que en todo lo demás está bien y dijeron (que el trasplante) era la mejor opción, gracias al donador que no sabemos quien es y a su familia, se pudo esta operación”, indicó Mauri Jr.

“Llegué a pensar que era mi último día”: Mauri

Toño Mauri salud. “Sí quiero hacer un documental, un testimonio con las imágenes que tengo para llevar a la gente desde el principio hasta hoy”, declaró Toño Mauri, de 56 años de edad, quien expresó que si Dios le permitió esta nueva vida es para transmitir su experiencia.

“Solamente he escuchado hablar de las personas que tristemente han muerto, pero no he oído mucho de las que se han salvado. Y sí puedo decir que cada noche llegué a pensar que era mi último día”, declaró entre lágrimas el actor, quien recordó el apoyo de su esposa Carla y sus hijos.